Verstappen schnappte McLaren in Silverstone die Pole Position weg

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Red Bull in Silverstone etwas überraschend auf die Pole Position gestellt. Der Niederländer fuhr am Samstag in 1:24,892 Minuten die Bestzeit, er war eine Zehntelsekunde schneller als WM-Leader Oscar Piastri im McLaren. Der erste Brite folgte auf Rang drei, Lando Norris war im zweiten McLaren 0,118 Sekunden über der Bestzeit. Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton war im Ferrari hinter Mercedes-Pilot George Russell Fünfter.