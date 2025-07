Babyleiche lag in Einkaufstasche: Grausiger Fund in Klagenfurter Park

Im Klagenfurter Europapark ist Samstagfrüh die Leiche eines männlichen Babys entdeckt worden. Erst hatte es lediglich geheißen, dass es sich bei den Überresten, die in einer Einkaufstasche in einem Gebüsch lagen, um Knochen handelte, die noch untersucht werden müssten. Am Abend bestätigte dann ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage, dass die Leiche eines Babys gefunden worden war.