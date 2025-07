Strahlende Sieger nach fünf Etappen beim Terra Raetica Trails Tour Festival

Mit leichtem Regen in der Früh, Sonnenschein während des Rennens und starken Leistungen ging am Samstag das fünftägige Tiroler „Terra Raetica Trails Tour Festival“ zu Ende. Den Gesamtsieg nach den fünf Etappen in Feichten, Ried im Oberinntal, Samnaun, Nauders und am Reschensee holte sich der Niederländer Collin van Almkerk in 10:44:08 Stunden vor den Deutschen Benjamin Löw und Daniel Schneider. Bei den Damen siegte Nina Kreisherr (GER) in 13:16:28 vor Céline Cébe (SUI) und Christina Streb (GER).