Zwei Fußgängerbrücken in Fulpmes weggerissen, Aufräumarbeiten am Montag

Ein punktuell starkes Unwetter mit viel Niederschlag hat sich am Samstagabend im Bereich der Serles entladen. Laut Manuel Gleinser, Feuerwehrkommandant in Fulpmes, schwoll der Margaretenbach in kurzer Zeit derart an, dass dadurch zwei Fußgängerbrücken weggerissen wurden. Einmal jene im oberen Bereich Richtung Wildeben sowie jene kurz vor der Einmündung in die Ruetz. Die Brücke der B183 habe zum Glück keinen Schaden genommen.