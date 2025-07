Sieg gegen den Meister: Großer Heim-Erfolg für die Swarco Raiders

In der European League of Football (ELF) feiern die Swarco Raiders Tirol zuhause gegen Meister Rhein Fire ein 35:18.

Innsbruck ‒ Die Swarco Raiders Tirol besiegten am Samstag in der ELF den amtierenden Meister Rhein Fire. Vor 3.424 Zuschauern im Innsbrucker Tivoli-Stadion kamen die Gastgeber zu einem 35:18 und feierten damit den fünften Erfolg im achten Spiel der European League of Football.