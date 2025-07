Schüsse aus Gaspistole in Wien - 46-Jähriger festgenommen

Ein 46-jähriger Österreicher hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Wieden mehrfach mit einer Gaspistole aus einem Wohnungsfenster geschossen. Dies löste einen Großeinsatz der Polizei in der Schelleingasse nahe des Wiener Hauptbahnhofes aus. Der Mann wurde festgenommen, verletzt wurde niemand, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger zur APA.