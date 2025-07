Schüsse aus Gaspistole - Wiener festgenommen

Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Wieden nicht nur mehrfach mit einer Gaspistole aus dem Fenster geschossen, sondern im Zuge des Einsatzes auf die Polizisten gezielt und gefeuert. Diese behielten dennoch die Nerven und erwiderten nicht das Feuer. Der 46-Jährige wurde überwältigt, konnte aber aufgrund seiner Alkoholisierung angeblich an nichts erinnern, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger.