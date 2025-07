Linzer Bürgermeister: Land greift "in Taschen der Gemeinden"

Die im Wahlkampf angekündigte PV-Anlagen-Pflicht für Neubauten kommt auch vorerst nicht. Der Plan, diese per Ediktalverfahren allgemein für alle Bebauungspläne einzuführen, scheiterte am Veto des Landes. "Wir sind davon ausgegangen, dass es geht. Wir haben im Rahmen einer Ediktalverordnung ja auch eine verpflichtende Dachbegrünung für Flachdächer über 100 Quadratmeter bei Neubauten vorgeschrieben." In Sachen PV-Anlagen könne hingegen die Stadt "nicht alle über 1.000 Bebauungspläne auf einmal ändern", sondern müsse dies für jeden einzelnen "peu à peu" tun, was "Jahrzehnte dauern" werde, ärgerte sich Prammer.

Zur Person: Dietmar Prammer wurde am 9. September 1974 in Linz geboren und befindet sich in einer Lebensgemeinschaft. Er studierte an der Johannes Kepler Universität (JKU) Jus und absolvierte das Masterstudium General Management an der Hamburger Fern-Hochschule. Er war für die Oberösterreichische Landesregierung tätig, u.a. im Büro von SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Seit 2021 war er in Linz Stadtrat für Liegenschaften, Bau und Stadtplanung, Wohnbau und Schulen, am 6. Februar 2025 wurde er als Bürgermeister angelobt. Für die SPÖ engagierte er sich in Linz früh. Er war Politischer Sekretär für die SPÖ-nahe Aktion Kritischer Schüler und für die Sozialistische Jugend, später Geschäftsführer der Initiative Kritischer Studenten an der JKU. 2017 zog er in den Gemeinderat ein.