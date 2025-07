ME/CFS: Neues Tool für Haus- und Fachärzte zur Diagnose

Der neue Leitfaden ist auf die schwere Multisystemerkrankung ME/CFS ausgelegt, die vor allem nach viralen oder bakteriellen Infektionen auftritt, in seltenen Fällen auch durch andere Trigger wie Operationen oder Traumata an Hals oder Kopf oder toxische Belastungen. Aber auch andere postvirale Erkrankungen, die nicht das Vollbild von ME/CFS aufweisen, aber dennoch mit massiven gesundheitlichen Einschränkungen einhergehen, können mit dem Leitfaden erfasst werden.

Beispielsweise könne eine autonome orthostatische Dysfunktion (Kreislauf-Störungen, die mit diversen Symptomen einhergehen kann, Anm.) mit einer chronischen Fatigue auch als "Einzelsymptome" auftreten, so Hoffmann. In diesem Fall könne einfach nur den positiven Algorithmuspunkten des Leitfadens gefolgt werden. "Korrekte Leitfäden für ME/CFS sind daher auch immer nützlich für PAIS-Betroffene." Umgekehrt - "wenn der Fokus nur auf einzelnen PAIS liegt" - würden ME/CFS-Betroffene aber meist nicht berücksichtigt werden, weil Kriterien fehlen", so die Expertin. "Daher ist mein Ansatz mich in den Leitfäden oder auch Anleitungen zu Behandlungsstrukturen auf ME/CFS zu fokussieren."