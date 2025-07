Motorradfahrer stürzte bei Versuch eines „Wheelies“ in Imst

Bei dem Versuch eines „Wheelies“, also nur auf dem Hinterrad zu fahren, ist am Samstagabend ein Motorradfahrer in Imst gestürzt. Der 30-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr auf der Mieminger Bundesstraße Richtung Süden. Vor einem Kreisverkehr geriet der Mann, während er das waghalsige Manöver auf dem Hinterrad durchzog, auf eine Verkehrsinsel und überschlug sich.