Privates Glück perfekt: Schweizer Ski-Ass lüftete mit Foto Babygeheimnis

Bei der WM in Saalbach feierte er mit Bronze in der Team-Kombination an der Seite von Stefan Rogentin seinen größten sportlichen Erfolg, nun schwebt Marc Rochat auch privat auf Wolke sieben. Wie der Schweizer Slalom-Meister gut versteckt in einem Instagram-Posting mit Titel „Summer Drop“ per Foto verriet, wurde er erstmals Vater.