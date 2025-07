Hitze schiebt in Österreich Geschäft mit mobilen Klimaanlagen an

Die Hitzewelle treibt auch die Nachfrage nach Klimaanlagen in die Höhe. Doch zu viele oder große Zimmer sollte man damit nicht herunterkühlen, raten Experten. Es lauern hohe Stromkosten.

Die Hitzewelle schiebt den Umsatz mit mobilen Klimageräten an. Hersteller und Verkäufer freuen sich aktuell über gute Geschäfte. So hat etwa der Onlinehändler Galaxus im Juni mehr als dreimal so viele Geräte verkauft wie im Juni des Vorjahres.