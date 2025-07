Feiern zum 100-Jahr-Jubiläum: „Ein Hoch auf Tirols Blasmusik“

Innsbruck – Hundert Jahr­e zelebriert man nicht alle Tage. Und so kommt der Tiroler Blasmusikverband aus dem Feiern derzeit nicht mehr heraus. Kurz nach seinem großen Blasmusiktag in Innsbruck Ende Juni rollen die Innsbrucker Promenaden­konzerte der heimischen Blasmusik den roten Teppich aus. „Klang trifft Kulisse“, so lautet im Innenhof der Hofburg seit diesem Wochenende für knapp einen Monat das Motto. Und am heutigen Sonnta­g eben der Tiroler Klang.