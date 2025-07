Kletter-Duo (40, 46) im Kaisergebirge mit Hubschrauber aus Notlage befreit

Kirchdorf – Zwei Deutsche, eine 40-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann, brachen am Samstag in den Morgenstunden zur Klettertour „Via Classica“ im Kaisergebirge auf. Als sie am Abend den Ausstieg aus der Klettertour erreichten, konnten sie den Weg zur Abseilpiste nicht finden. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und ihrer Orientierungslosigkeit setzten sie gegen 17.20 Uhr einen Notruf ab.