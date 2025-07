22-Jähriger starb nach Security-Einsatz beim Electric Love Festival

Hof bei Salzburg – Beim Electric Love Festival am Salzburgring (Flachgau) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Da sich ein Festivalgast aggressiv verhalten hatte, wurde das Security-Personal zu Hilfe gerufen. Im Zuge des Einschreitens habe der 22-jährige Deutsche dann aus unbekannter Ursache sein Bewusstsein verloren, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Trotz sofortiger Erstmaßnahmen und Notarzt-Einsatz verstarb der 22-Jährige noch am Einsatzort.