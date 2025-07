FC Bayern bestätigt langen Ausfall von Musiala nach Schock-Verletzung

Jamal Musiala vom FC Bayern München fällt wegen eines Bruchs des Wadenbeins lange aus. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, hat der 22-Jährige im Rahmen einer Sprunggelenksluxation die Fraktur erlitten. Musiala flog am Sonntagvormittag von Orlando nach München und wird nach Club-Angaben zeitnah operiert.

„Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern. Jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat“, sagte Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung.

„Zudem ist die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen. Er bekommt von uns alles, was er braucht“, sagte Eberl am Tag nach dem Aus bei der Club-WM gegen Paris Saint-Germain. „Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein und freuen uns schon jetzt, wenn er wieder auf dem Platz steht.“