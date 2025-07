Streit mit den Nachbarn? Tiroler Rechtsanwalt beantwortet Ihre Fragen im TT-Chat

Wie viel Lärm muss ich tolerieren? Darf der Baum der Nachbarn mir das Tageslicht nehmen? Fragen wie diese beantwortet Nachbarschaftsrechts-Experte Clemens Rainer-Theurl am Dienstag im TT-Chat. Ihre Fragen können Sie uns bereits jetzt zukommen lassen.

Nervender und belastender Lärm bis in die späten Nachtstunden, Schatten werfende Bäume, Müll im Stiegenhaus oder andere Unannehmlichkeiten: Geht es um die lieben Nachbarn, ist oft Toleranz gefragt. Und doch wird diese Nachsicht manchmal überstrapaziert und es kommt zu oft langwierigen Streitigkeiten, oft genug dann auch mit kostspieligen Prozessen vor Gericht. Umgekehrt dulden manche oft über lange Zeit, was sie sich eigentlich nicht gefallen lassen müssten, weil sie vielleicht die geltende Rechtslage nicht kennen.

Zu diesem Thema findet am Dienstag (8. Juli) ab 14.30 Uhr wieder ein spannender TT-Chat statt. Der Innsbrucker Rechtsanwalt Clemens Rainer-Theurl, Experte auf dem Gebiet des Nachbarschaftsrechts, beantwortet Fragen der Leserinnen und Leser zu diesem Thema. Ihre Fragen können Sie uns bereits jetzt per Mail an gutzuwissen@tt.com schicken.