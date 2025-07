Tiroler Steinlechner jubelt: „Das ist mein größter Erfolg“

„Das ist mein größter sportlicher Erfolg bisher. Dass ich den auch noch daheim in Österreich feiern kann, darauf kann ich schon stolz sein.“ Tirols Golf-Ass Maximilian Steinlechner hielt am Finaltag der Interwetten Open 2025, dem zweitgrößten Golf-Turnier des Landes, dem Druck stand und feierte einen prestigeträchtigen Sieg am Fuße des Dachsteins.

„Das alles freut mich, ich bin aber nicht der Typ, der deshalb jetzt emotional überreagiert. Ich versuche immer, bei mir zu bleiben“, ließ sich der 25-Jährige nicht zu großer Euphorie hinreißen. Und so wie vor dem Mikrofon hatte er sich auch auf dem „Green“ präsentiert: Ruhig und in sich ruhend! Und so fand er immer wieder eine Antwort auf die Angriffe der Konkurrenz – und schrieb Geschichte. Schließlich ist er nun der erste heimische Sieger auf der European Challenger Tour seit Martin Wiegele (2017 in Belgien).