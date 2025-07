Norris nutzte Fehler von Piastri und Verstappen, Hülkenberg sorgte für Sensation

Österreich-Sieger Lando Norris hat sich auch in seinem Formel-1-Heimatrennen in Großbritannien durchgesetzt. Der McLaren-Pilot profitierte am Sonntag in Silverstone von einer Strafe für seinen Teamkollegen Oscar Piastri und einem Dreher von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Dritter hinter Piastri wurde überraschend Sauber-Pilot Nico Hülkenberg. Der Deutsche schaffte mit fast 38 Jahren sein erstes Podium. Verstappen belegte den sechsten Platz.

Turbulente Verhältnisse

Regen vor dem Start und ein intensiver Schauer mittendrin sorgten für turbulente Verhältnisse und einige Zwischenfälle. Bei einem Restart nach einer Safety-Car-Phase in der 21. Runde drehte sich Verstappen auf Position zwei liegend und fiel weit ins Mittelfeld zurück. Der zu dem Zeitpunkt führende Piastri fasste eine Zehn-Sekunden-Strafe aus, da sein plötzliches Abbremsen und Beschleunigen für die Stewards nicht mehr im Rahmen des Erlaubten war. In der WM-Wertung liegt Norris nur nach acht Punkte hinter dem Australier Piastri.

Verstappen kam gut von der Pole Position weg und blieb zunächst vor Piastri. Früh mussten dann die gestrandeten Autos von Liam Lawson und Gabriel Bortoleto geborgen werden, weswegen zweimal das Virtuelle Safety Car aktiviert wurde. Bei wieder freier Fahrt jagte Piastri Verstappen und übernahm in der 8. Runde die Führung. Als drei Runden später heftiger Regen einsetzte und die Sicht massiv beeinträchtigte, ritt Verstappen aus und wurde auch von Norris überholt. Durch einen langsamen Reifenwechsel verlor der Brite Position zwei jedoch umgehend wieder. Das Safety Car fuhr in der 14. Runde erstmals auf die Strecke, womit Piastris Vorsprung dahin war. Nach einem Auffahrunfall von Isack Hadjar in der 18. Runde war das Schrittmacher-Auto zum zweiten Mal da.