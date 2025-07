Erste Waffenruhegespräche von Hamas und Israel ergebnislos

Die erste Runde der indirekten Gespräche über eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel ist in Katar Insidern zufolge offenbar ergebnislos zu Ende gegangen. Dies sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute palästinensische Personen am frühen Montagmorgen gegenüber Reuters und fügten hinzu, dass die israelische Delegation kein ausreichendes Mandat gehabt habe, um eine Vereinbarung mit der Hamas zu erreichen.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte am Sonntag, er habe der israelischen Delegation bei den Waffenruhegesprächen in Doha "klare Anweisungen" erteilt. Man arbeite daran, einen Deal zustande zu bringen, "zu den Bedingungen, denen wir zugestimmt haben", so der israelische Regierungschef. Dabei handelt es sich um einen Vorschlag, den der von Trump beauftragte US-Vermittler Steve Witkoff ausgearbeitet hat.