Einsatz in schwieriger Lage: Brennende Bäume sorgten für Löscheinsatz bei Rohralm

Am Sonntagabend brach im Bereich Rohralm in Fieberbrunn ein Feuer aus, das insgesamt drei Bäume in Brand setzte. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der abgelegenen Lage schwierig. Montagfrüh konnte „Brand aus“ gegeben werden. Als Ursache wird ein Blitzschlag vermutet.

Fieberbrunn – Brandalarm in Kitzbühel am Sonntagabend. Gegen 18.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Fieberbrunn durch die Leitstelle Tirol alarmiert. Der Grund: Ein Baum im Bereich der Rohralm fing Feuer. Die Brandbekämpfung gestaltete sich aber schwierig. Aufgrund der abgelegenen Lage des Brandortes wurden der Polizeihubschrauber Libelle Tirol und die Freiwillige Feuerwehr St. Johann nachalarmiert. Die Löscharbeiten gingen bis zum Einbruch der Dunkelheit weiter. Da das Feuer bis dahin noch nicht vollständig gelöscht werden konnte, wurde der Einsatz Montagfrüh fortgesetzt.

Am Montag konnte dann der Brand rasch gelöscht werden. Wie Johanna Harasser von der Freiwilligen Feuerwehr Fieberbrunn auf Nachfrage bestätigt, seien in der Früh die Nachlöscharbeiten beendet worden, es wurde also „Brand aus“ verkündet. Ein letzter Kontrollflug soll nun noch durchgeführt werden. Insgesamt, so Harasser, haben schlussendlich drei Bäume gebrannt, glücklicherweise breitete sich der Brandherd aber nicht weiter aus. Ein glimpflicher Ausgang für einen Waldbrand. Der Grund für den Brand steht noch nicht fest, ein Blitzeinschlag wird aber als wahrscheinlichste Ursache angenommen.