Komplikationen nach OP: Olympiasiegerin Vadlau wurde notoperiert

Segelolympiasiegerin Lara Vadlau hat sich einige Tage nach einem Eingriff aufgrund von Komplikationen einer Notoperation unterziehen müssen. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder besser, wie die Kärntnerin am Sonntag in einem Instagram-Videoposting aus dem Krankenhaus berichtete. Weitere Details werde sie in den nächsten Tagen bekanntgeben, so die 31-jährige Medizinerin.