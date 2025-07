Olympiasiegerin Vadlau legte sich selbst auf den OP-Tisch: „Legt los, stillt meine Blutung“

Segelolympiasiegerin Lara Vadlau hat sich nach ihrer Not-Operation mit weiteren Details aus dem Krankenhaus geäußert. „Ich war in Faak am See und es ist zu einer inneren Blutung gekommen. Meine Gebärmutter hat angefangen, sehr stark zu bluten“, berichtete die 31-Jährige, der es laut Eigenaussage mittlerweile wieder besser geht, in einem Instagram-Video. Sie habe sich selbst eingeliefert, erklärte die Medizinerin nach einem für sie „interessanten“ Erlebnis.