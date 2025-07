Tretboot-Unglück am Eibsee: Suche nach Sechsjährigem und seinem Vater am Abend unterbrochen

Wasserwacht und Polizei suchten am Montag weiter nach einem Sechsjährigen und seinem 33-jährigen Vater, die am Samstag im Eibsee untergingen. Der Einsatz wurde inzwischen als Bergungssuche eingestuft.

Die Suche nach einem Vater und seinem sechs Jahre alten Sohn nach einem Tretboot-Unfall auf dem oberbayerischen Eibsee ist am Abend ohne Ergebnis beendet worden. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Am nächsten Tag solle der Einsatz voraussichtlich weitergehen. Am Morgen waren Taucher, Boote und ein Hubschrauber eingesetzt worden.