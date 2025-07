Drei Menschen mit Knollenblätter-Pilzen getötet: Frau schuldig gesprochen

In einem aufsehenerregenden Prozess in Australien ist nun ein Schuldspruch gefallen: Eine 50-Jährige soll ihren Ex-Schwiegereltern und einem weiteren Ehepaar Giftpilze zum Essen vorgesetzt haben. Der einzige Überlebende belastete die Frau.

Melbourne – In einem der spektakulärsten Mordprozesse der vergangenen Jahrzehnte in Australien ist das Urteil gefallen: Fast zwei Jahre nach dem mysteriösen Giftpilz-Tod von drei Menschen nach einem Mittagessen wurde die 50-jährige Angeklagte am Montag schuldig gesprochen. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe – allerdings wird Richter Christopher Beale das Strafmaß erst zu einem späteren Zeitpunkt verkünden, wie australische Medien berichteten.