Naturpark Tiroler Lech lockt mit vielfältigen Sommer-Events

Den Auftakt macht der Familien-Forschertag am 19. Juli. Unter der Leitung von Schutzgebietsbetreuerin Caroline Winklmair erforschen Groß und Klein die faszinierende Welt der Wassertiere. Mit Becherlupe und Mikroskop ausgestattet, entdecken die Teilnehmer, was diese kleinen Lebewesen über die Qualität unserer Gewässer verraten.

„Wir werden in die Geheimnisse der Weiber von Elmen eintauchen, nach einem verborgenen Schatz suchen und uns sogar in die Höhle des sagenumwobenen Küchahündle wagen“, verrät Bader. Die Wanderung, die auch für Familien mit Kindern ab 10 Jahren geeignet ist, verbindet Naturerlebnis mit kulturhistorischen Einblicken.

Für alle, die den Wildfluss Lech und seinen Auwald näher kennenlernen möchten, bietet Rangerin Sabine Resch mehrere Führungen an verschiedenen Standorten an. Die Erste findet am 12. Juli in Holzgau statt, weitere folgen in Weißenbach und Pinswang.