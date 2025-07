Warnstufe „Orange“: Land erlässt Regenwarnung für Nordtiroler Hauptkamm und Unterland

Eine Regenwarnung der Stufe „Orange“ hat das Land Tirol am Montag für den Nordtiroler Hauptkamm und das Unterland ausgegeben. Aufgrund der Vorbelastung durch vorherige Niederschläge steigt die Gefahr von lokalen Überschwemmungen und Muren.

Innsbruck – Eine sogenannte Regenwarnung für den Nordtiroler Hauptkamm und das Unterland hat die GeoSphere Austria in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag ausgegeben. Dabei werde Warnstufe „Orange“, die dritthöchste von vier Warnstufen, gelten, hieß es in einer Aussendung des Landes. Der Schwerpunkt der Regenschauer werde im Bereich der Brennerregion sowie im hinteren Zillertal liegen.

Dort war es in den vergangenen Tagen zu teils starken Niederschlägen gekommen. Bereits Sonntagmittag hatte man für den Nachmittag bis Montagfrüh eine Starkregen- und Gewitterwarnung der Stufe „Orange“ für großteils dieselbe Region, nämlich jene zwischen den südlichen Stubaier Alpen und dem hinteren Zillertal, ausgegeben. Zu nennenswerten Ereignissen kam es dann aber zum Glück doch nicht.

Für Montagnachmittag bis Dienstagmittag wurde in Teilen Tirols eine „orange“ Warnstufe ausgerufen.

Aufgrund der „Vorbelastung“ durch Niederschläge und Unwetter steige jedoch die Gefahr von lokalen Überschwemmungen oder Muren infolge neuerlicher Niederschläge, warnte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, in einer Aussendung. Laut aktuellen Prognosen waren rund 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter an Niederschlägen zu erwarten – punktuell könne es jedoch zu Spitzen von bis zu 80 Liter pro Quadratmeter kommen, so Rizzoli. Tirols oberster Krisenmanager appellierte, die entsprechenden Warn- und Verhaltenshinweise zu beachten.