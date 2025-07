Schwazer Sommerkonzerte: Musikalischer Hochgenuss in historischem Ambiente

Die Orgelkonzerte finden in diesem Jahr an verschiedenen Standorten statt, da die große Orgel in der Schwazer Stadtpfarrkirche derzeit renoviert wird. Das Jubiläum "50 Jahre Internationales Orgelfest" wird dennoch gebührend an diversen Orgeln in Schwaz gefeiert. Den Auftakt macht Viktoria Hirschuber am 14. Juli an der Orgel des Bischöflichen Gymnasiums Schwaz.