Aufräumarbeiten nach Mure: Lkw stürzte in Strengen über Böschung

Strengen – Im Zuge von Aufräumarbeiten nach einer Mure fuhr am Montag in Strengen eine 32-jährige Frau mit einem vierachsigen Lkw auf einer Forststraße bergwärts. Sie wollte etwa 18 Tonnen Murenmaterial auf einer Deponie abladen. In einer Linkskehre unterhalb der Deponie geriet sie mit den rechten Reifen über den unwegsamen, nassen und matschigen Wegrand, so dass der Lkw kippte.