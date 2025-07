Polizei korrigiert: Bissiger bayrischer Wels wurde von Anglern erlegt und nicht erschossen

Weißenburg in Bayern – Der aggressive bayrische Wels in einem See in Mittelfranken ist von Anglern erlegt worden. Ein Polizeibeamter habe am 20. Juni zwar dreimal auf den Fisch geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Aber kein Projektil habe die Haut des Tieres durchgeschlagen. Mehrere Medien, darunter dpa, hatten zuvor berichtet, dass die Polizei den Fisch erschossen hatte.