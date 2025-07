Kaum Video-Konsultation in österreichischer Allgemeinmedizin

Die Allgemeinmedizin in Österreich war und ist relativ wenig auf Telemedizin ausgerichtet. Das zeigt eine Vergleichsstudie in 38 Staaten zur Verwendung von Video-Konsultationen vor und während der Covid-19-Pandemie. Die zum Teil großen Unterschiede dürften an den Primärversorgungssystemen und verschiedensten Einflussfaktoren liegen.

"Daten aus 5.065 Allgemeinmedizin-Ordinationen in 38 Ländern ergaben, dass weniger als die Hälfte (47,5 Prozent) Video-Konsultationen während der Covid-19-Pandemie nutzte. Am höchsten war die Verwendung in Großbritannien, Luxemburg, den Ländern Skandinaviens und Frankreich (82,6 bis 94,4 Prozent), die niedrigste in Portugal, Spanien, Serbien, Bosnien Herzegowina, der Schweiz und der Tschechischen Republik (11,1 bis 23,1 Prozent).