Motorradunfall auf der Kühtaistraße: 51-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Am Montagnachmittag kam es auf der Kühtaistraße (L237) zu einem Motorradunfall, bei dem eine 51-jährige Niederländerin schwer verletzt wurde.

Gegen 15.15 Uhr fuhr ihr 53-jähriger Ehemann mit dem Motorrad talwärts in Richtung Ötz. In einer Rechtskurve bei Kilometer 4,5 geriet das Zweirad ins Rutschen und stürzte. Die Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit der Rettung in die MEDALP Imst gebracht.