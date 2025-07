Restaurant-Dach stürzte bei Unwetter in Italien ein: eine Tote und zehn Verletzte

Das Unglückereignete sich in einem Restaurant im Badeort Terracina nahe Rom.

Rom – In der Badeortschaft Terracina südlich von Rom ist wegen des starken Windes das Dach eines renommierten Restaurants eingestürzt. Eine 31-jährige Frau, die im Lokal als Sommelière tätig war, starb, zehn weitere Personen wurden verletzt, wie italienische Medien berichteten. Das Dach stürzte am Montagabend ein, während sich viele Gäste im Lokal aufhielten.

Die Frau wurde unter Trümmern entdeckt, reanimiert und ins Krankenhaus gebracht - verstarb jedoch an ihren Verletzungen. Drei der Verletzten befinden sich in lebensbedrohlichem Zustand im Spital. Rettungskräfte beseitigten die Trümmer und evakuierten das Gebiet, das vollständig abgesperrt wurde. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Lokals an; ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Verletzungen gegen Unbekannt wurde eingeleitet.