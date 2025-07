Paulinum Schwaz übergibt Rekordspende von über 26.000 Euro

Schwaz - Am Donnerstag, den 3. Juli, fand am Bischöflichen Gymnasium Paulinum in Schwaz der feierliche Abschluss der diesjährigen Pauliner Spendenaktion statt. Im Rahmen der Schulschlussgottesdienste konnte die beeindruckende Summe von 26.067,22 Euro an zwei ausgewählte Projekte übergeben werden.