Arzt in Norddeutschland soll mehrere Patienten getötet haben

Im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein in Norddeutschland wird gegen einen Arzt wegen der mutmaßlichen Tötung „mehrerer vorwiegend lebensälterer Patienten“ ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Itzehoe am Dienstag mit. Angaben zur Zahl der Verdachtsfälle machten sie „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht, der Verdächtige soll aus dem Kreis Pinneberg stammen.