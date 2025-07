Tretboot-Unglück im Eibsee nahe der Zugspitze: Suche nach Vermissten fortgesetzt

Die Suche nach einem vermissten 33-Jährigen und seinem sechsjährigen Sohn im Eibsee am Fuße der Zugspitze im bayerisch-tirolerischen Grenzgebiet wurde am Dienstagmorgen fortgesetzt. Erneut seien Taucher und Einsatzkräfte auf Booten im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin. Vater und Sohn waren am Samstag bei einem Tretboot-Unfall in dem bei Touristen beliebten See untergegangen.