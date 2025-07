Quelle in Fulpmes nach Unwetter verunreinigt: Wasser muss abgekocht werden

Fulpmes – Nach den Unwettern der vergangenen Tage wurde im Trinkwasser der Schlickerquelle im Stubaital eine Verunreinigung festgestellt. Das teilte die Gemeinde Fulpmes am Dienstag auf ihrer Homepage mit. „Bitte das Trinkwasser vor Verwendung unbedingt min. 3 Minuten lang abkochen“, hieß es dort.

„Zahlreiche Fulpmerer haben bei uns angerufen, weil das Wasser trüb war“, berichtet Bürgermeister Hans Deutschmann. Sofort ließ der Bürgermeister stilles Mineralwasser an den Kindergarten und das Pflegeheim liefern. „Außerdem wurden alle im Dorf verständigt.“

Am Samstag hatte sich ein punktuell starkes Unwetter mit viel Niederschlag im Bereich der Serles entladen. Der Margaretenbach schwoll in kurzer Zeit derart an, dass dadurch zwei Fußgängerbrücken weggerissen wurden. (TT)