Von Drohnen bis Suchhunde: Spannende Einblicke in der Landecker Kaserne

Über 250 Schülerinnen und Schüler aus dem Talkessel Landeck-Zams erlebten einen aufregenden Blaulichttag in der Pontlatz-Kaserne. Die Einsatzorganisationen präsentierten ihre vielfältigen Aufgaben und modernste Ausrüstung.

Am Ende des Schuljahres verwandelte sich die Pontlatz-Kaserne in Landeck in einen faszinierenden Schauplatz für Rettung, Hilfe und Sicherheit. Unter dem Motto „Retten – Helfen – Schützen – Bergen“ lud das Jugendrotkreuz gemeinsam mit dem Bundesheer Schülerinnen und Schüler aus den Mittelschulen der Region zu einem informativen Sicherheitstag ein.