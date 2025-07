Tote Schafe im Wipptal: Land gibt Wolf zum Abschuss frei

In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Ellbögen wurden am Sonntag sechs tote Schafe gefunden. Das Land erließ am Dienstag die Abschussverordnung.

Ellbögen – Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Dienstag erneut einen Wolf zum Abschuss freigegeben – diesmal im Wipptal. Am Sonntag waren fünf Schafe tot in einem Almgebiet in Ellbögen aufgefunden worden, hieß es in einer Aussendung. Vier weitere Schafe wurden vermisst. Ein Wolf wurde nach Begutachtung durch den Amtsarzt als Verursacher vermutet. Die Verordnung gelte nun für acht Wochen im Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses.

Die Jägerschaft sei informiert worden. Neun Abschussverordnungen wurden demnach heuer bereits erlassen, zwei Wölfe wurden von Jägern abgeschossen. Neben der am Dienstag in Kraft getretenen Verordnung waren weiter zwei Verordnungen in Osttirol, zwei im Ötztal sowie jeweils eine im Stubaital sowie im Tiroler Unterland aufrecht. Das Land bittet die Bevölkerung, allfällige Sichtungen oder Beobachtungen von Wölfen beim Land Tirol über ein Sichtungsformular auf der Webseite zu melden. (APA, TT.com)