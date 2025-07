Spielfeld Kultur lockt junge Talente an: Noch Plätze in Workshops frei

Die Sommerakademie, die in verschiedenen Locations in Osttirol stattfindet, bietet eine breite Palette an kreativen Werkstätten. Von Architektur über Möbelbau bis hin zu Tanz und Mode – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eine besondere Neuheit in diesem Jahr: die „Kunst der Fotografie“ mit dem Fotografen Christof Gaggl.