Stadtbusse in Lienz werden immer beliebter, 14 von 25 Sitzen besetzt

Im Jahr 2018 überarbeitete der VVT gemeinsam mit einem Planungsbüro und der Stadt den Stadtverkehr. Die bestehende Ringlinie wurde durch eine Sternlinie ersetzt.

Lienz – Die zunehmende Nutzung zeigt deutlich, dass sich das Mobilitätsverhalten im Raum Lienz zugunsten des öffentlichen Verkehrs geändert hat: Immer mehr Menschen im Stadtbereich entscheiden sich bewusst für den Bus statt fürs eigene Auto. Das geben das Land und die Stadt Lienz in einer Aussendung bekannt.

Drei Linien und ein Schülerbus

Die Stadtbuslinien 1, 2, 3 und ein Schülerbus verbinden Thurn, Gaimberg, Tristach und Amlach sternförmig mit dem Zentrum von Lienz. Im Sommer und Winter verkehren die Busse täglich, in den Zwischensaisonen an sechs Tagen pro Woche – und das jeweils im Stundentakt. Im Schnitt sind derzeit rund 14 Fahrgäste in jedem Bus unterwegs – bei 25 Sitzplätzen ist das eine gute Nutzung im kleinstädtischen Raum. Besonders beliebt sind zum Beispiel die Verbindungen zwischen Lienz und Thurn sowie zum Tristacher See, der als Ausflugsziel im Sommer und Winter bestens mit dem Bus erreichbar ist.

Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel sieht die positive Entwicklung in Lienz exemplarisch für erfolgreiche Mobilitätspolitik im ländlich-urbanen Raum: „Wenn Taktung und Linienführung gezielt verbessert und an regionale Bedürfnisse angepasst werden, schafft öffentlicher Verkehr einen echten Mehrwert – für Mensch und Klima. Der Bus wird so zur attraktiven Alternative zum Auto und macht Mobilität oft erst möglich: direkt, zuverlässig und für alle gut erreichbar.“

Öffis sind Teil der Stadtentwicklung

Für Bürgermeisterin Elisabeth Blanik ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein zentraler Bestandteil der Stadtentwicklung: „Ein modernes Lienz braucht eine moderne Mobilität. Das heißt auch: weniger Autoverkehr in der Innenstadt. Die Menschen in Lienz wollen unkompliziert in die Stadt kommen – ohne Parkplatzsuche, ohne Stau. Die Busse machen das möglich.“