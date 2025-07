Pogacar holte nach spektakulärem Finish 100. Sieg als Profi

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat mit dem Erfolg auf der 4. Etappe der Tour de France seinen 100. Sieg als Radprofi angeschrieben. Der Slowene siegte am Dienstag in Rouen vor Mathieu van der Poel und seinem ersten Herausforderer Jonas Vingegaard. Österreichs Hoffnungsträger Felix Gall konnte das Tempo der Spitzenteams in den finalen Kilometern nicht mehr mitgehen und reihte sich mit 54 Sekunden Rückstand auf den Sieger als 32. ein. Van der Poel bleibt im Gelben Trikot.