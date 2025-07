Neuer Oldtimerverein in Thurn: "Die oltn Gewoltn" erwecken Traktoren zum Leben

In Thurn hat sich ein neuer Verein für Liebhaber historischer Landmaschinen gegründet. "Die oltn Gewoltn" wollen nicht nur Oldtimer-Traktoren pflegen und präsentieren, sondern auch das Gemeinwohl fördern.

Thurn – Was als Idee bei einem Treffen von Oldtimer-Besitzern im September 2024 begann, ist nun Realität geworden: Ein Verein für alle, die sich für historische Traktoren und andere Oldtimer begeistern.

Klaus Musshauser, der Obmann des neu gegründeten Vereins, erklärt das Konzept: "Wir wollen nicht nur die alten Maschinen erhalten und vorführen, sondern auch etwas für unsere Gemeinde tun." So plant der Verein, ältere Bürger bei der Grünschnittentsorgung zu unterstützen oder einen Einkaufsdienst anzubieten.

Der sechsköpfige Vorstand setzt sich aus engagierten Mitgliedern zusammen, darunter Werner Schmidt als Obmann-Stellvertreter und Maria Schmidt als Kassierin. Bereits jetzt zählt der Verein rund 55 Mitglieder – eine Zahl, die das große Interesse an historischer Landtechnik in der Region widerspiegelt.

Die "oltn Gewoltn" haben schon einige Aktivitäten vorzuweisen: Etwa die Rückkehr der restaurierten Reiter-Tschecke nach Thurn und die Teilnahme am Geschicklichkeitsfahren in Kals am Großglockner. Für den Herbst 2025 plant der Verein einen besonderen Höhepunkt: Einen Feldtag "wie anno dazumal", bei dem historische Maschinen und Arbeitsweisen demonstriert werden sollen. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.