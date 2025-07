Sommerliche Klänge in Lienz: Dienstagskonzerte bringen Hauptplatz zum Swingen

Am 15. Juli betritt mit Jules SoundSet erstmals eine Kärntner Coverband die Bühne. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am 22. Juli: Im Rahmen des Olala-Straßentheaterfestivals wird das "Flying Piano" mehrere Meter über dem Boden schweben.

Im August dürfen sich die Zuhörer unter anderem auf Sara de Blue freuen. Sie wird am 12. August moderne elektronische Sounds mit Pop und Latin-Einflüssen mixen. Die Band Fourtunez tritt am 19. August in erweiterter "Brassisted"-Formation auf. Den Abschluss bildet am 26. August Migge on Tour mit einem Querschnitt durch verschiedene Musikgenres.