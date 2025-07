Schwerer Unfall auf der Brennerautobahn: A13 bei Matrei gesperrt

Kurz vor 19 Uhr kam es am Dienstag auf der Brennerautobahn (A13) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen waren ein Lkw und ein Auto darin verwickelt. Laut Leitstelle Tirol waren zwei Rettungswagen, der Notarzt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Matrei am Brenner an der Unfallstelle im Einsatz. Zwei Personen sollen verletzt worden sein, eine davon laut Polizei schwer.