Totalsperre als Folge: Eine verletzte Person nach Unfall auf Fernpassstraße

Biberwier – Dienstagvormittag, gegen 09.38 Uhr, ereignete sich auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Biberwier ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung berichtet, verlor ein 33-Jähriger in einer leichten Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, während er von Biberwier in Richtung Nassereith fuhr. Das Auto rutschte seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw und drehte sich durch den Anprall. Dabei kollidierte er frontal mit einem hinter dem Lkw fahrenden Wagen.