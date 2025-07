Gasser bei Unfall verletzt: „Wahnsinn, wie sich in einer Sekunde alles ändern kann“

Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser hat sich in der Freizeit einen schmerzhaften Unfall zugezogen. Wie die Kärntnerin auf Instagram erklärte, erlitt sie beim Surfen eine Schulterluxation. „Wahnsinn, wie sich alles in einer Sekunde ändern kann. Habe beschlossen, es sofort zu richten, um für die nächste Saison wieder bei 100 Prozent zu sein“, schrieb Gasser neben ein Foto, das sie offenbar nach einem chirurgischen Eingriff an der in eine Schlinge gepackten linken Schulter zeigt.