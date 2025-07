Nationalrat diskutierte über Arbeitnehmerschutz und WHO

SPÖ und FPÖ haben im Nationalrat am Mittwoch jeweils ein Thema vorgegeben. In einer "Aktuellen Stunde" lobte Josef Muchitsch (SPÖ) die Maßnahmen zur Absicherung von Arbeitnehmern und betonte die Rolle der Sozialdemokraten bei der Umsetzung. Für die Bürger würde sich "alles verschlechtern", meinte hingegen Dagmar Belakowitsch (FPÖ). Ihre Partei versuchte vergeblich, mit einem "dringlichen Antrag" einen Einspruch gegen eine Änderung von WHO-Gesundheitsvorschriften zu erreichen.

Während der Debatte über die Absicherung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Beginn der Sitzung übte auch Muchitsch Kritik - allerdings an den ÖVP-geführten Koalitionen der vergangenen Jahre. Sieben Jahre sei die SPÖ nicht in der Regierung gesessen, seither sei viel "verbockt" worden. So habe es keine Maßnahmen für den Ausbau von Kindergärten gegeben, die Inflation sei "durchgerauscht", die Chance auf die Vereinheitlichung der Sozialhilfe nicht genutzt worden. Die aktuelle Dreierkoalition lobte er u.a. für den Mietpreisstopp und die Aufnahme der Pflegekräfte in die Schwerarbeitsregelung, anstehen würde eine Evaluierung der Trinkgeldpauschale. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hob die Hitzeschutzverordnung für Arbeit im Freien hervor, die am Mittwoch in Begutachtung geht.