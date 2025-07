SPÖ-Lob für Arbeitnehmer-Maßnahmen im Nationalrat

Die SPÖ hat die dreitägige Plenarwoche vor der Sommerpause mit einem Lob für die Maßnahmen zur Absicherung von Arbeitnehmerinnen und -nehmern begonnen. Ohne SPÖ in der Regierung hätte diesen etwa eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters gedroht, meinte Sozialsprecher Josef Muchitsch in der von den Sozialdemokraten gestalteten "Aktuellen Stunde". Anderer Meinung war die Opposition - für die Bürger würde sich "alles verschlechtern", so Dagmar Belakowtisch (FPÖ).

Kritik übte auch Muchitsch - allerdings an den ÖVP-geführten Koalitionen der vergangenen Jahre. Sieben Jahre sei die SPÖ nicht in der Regierung gesessen, seither sei viel "verbockt" worden. So habe es keine Maßnahmen für den Ausbau von Kindergärten gegeben, die Inflation sei "durchgerauscht", die Chance auf die Vereinheitlichung der Sozialhilfe nicht genutzt worden. Die aktuelle Dreierkoalition lobte er u.a. für den Mietpreisstopp und die Aufnahme der Pflegekräfte in die Schwerarbeitsregelung, anstehen würde eine Evaluierung der Trinkgeldpauschale. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hob die Hitzeschutzverordnung für Arbeit im Freien hervor, die am Mittwoch in Begutachtung geht.

Markus Koza (Grüne) kritisierte die Regierung etwa für die Abschaffung der Bildungskarenz, deren Ersatz "immer noch nicht da" sei. Die mit der Teilpension kommende Einschränkung der Altersteilzeit würde vor allem Frauen treffen. Schärfer war die Kritik der FPÖ. Für die Bürgerinnen und Bürger würde sich "alles verschlechtern", schoss die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch gegen die Regierung. Sie kritisierte die Selbstbehalte für Krankentransporte sowie die Größe der Regierung mit 21 Mitgliedern. Einsparungen würden auf dem Rücken der Arbeitnehmer passieren.

Lukas Brandweiner (ÖVP) warf ihr wiederum vor, die "Aktuelle Stunde" mit einer "blauen Märchenstunde verwechselt" zu haben. Er lobte Maßnahmen der Vorgängerregierung wie die Abschaffung der Kalten Progression oder die Erhöhung des Kilometergeldes. Die am Donnerstag auf dem Tagesprogramm stehende Teilpension ermögliche es Arbeitnehmern, den Übergang in die Pension selbst zu gestalten; an einem fairen Besteuerungsmodell für Arbeiten im Alter werde gearbeitet.

NEOS-Mandatar Johannes Gasser betonte, dass man Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht auseinanderdividieren dürfe: "Wir sitzen alle in einem Boot und sind aufeinander angewiesen." Er verwies auf das Ziel der Regierung, die Lohnnebenkosten ab 2027 zu senken, um Arbeitsplätze abzusichern und Arbeitnehmern "mehr Netto vom Brutto" zu ermöglichen.