Karl Lagerfelds Leben gibt's nun als Graphic Novel

Er war vernarrt in Bücher und soll Hunderttausende besessen haben - dieser neue Band würde Karl Lagerfeld womöglich auch gefallen. Vielleicht aber auch nicht, denn das Buch geht kritisch mit seinem Leben zwischen 1933 und 2019 um. Die Rede ist von "Lagerfeld. Graphic Novel". Ein Buch mit Zeichnungen über den fürs Zeichnen berühmten Modeschöpfer.

Der Verlag C.H. Beck hat jedenfalls den Kaiser-Bestseller aus seinem Programm zur Grundlage seiner ersten selbst in Auftrag gegebenen Graphic Novel gemacht. Und die hat es in sich: Leserinnen und Leser kommen dem legendären Künstler und Designer Lagerfeld, der als Schnellsprecher und Bonmot-Meister bekannt war, sehr nahe.

Lagerfeld hatte eine Mutter, die fies und hart sein konnte, von der er aber nicht loskam und die er zeitlebens in Anekdoten zu einer Kultfigur erhob. Es geht um Lagerfeld als spitzzüngigen Konkurrenten von Yves Saint Laurent, den er am Ende überstrahlte. Es geht um Lagerfeld als den Mann mit preußischer Disziplin und manischem Ehrgeiz in Paris. Es geht auch um die Liebe seines Lebens (den an Aids gestorbenen Jacques de Bascher) und natürlich um seine Arbeit, die Mode bei Häusern wie Fendi und Chanel.